Путин провел телефонный разговор с Рахмоном

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Метцель

Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, в рамках которого они обсудили сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом, а также вопросы миграции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В заявлении пресс-службы сказано, что беседа прошла в деловом и конструктивном ключе. Так, Путин и Рахмон договорились улучшать механизмы взаимодействия профильных министерств и ведомств двух стран.

Кроме того, оба президента подтвердили, что будут стараться пресекать попытки некоторых сил, которые искусственно нагнетают ситуацию вокруг приезжающих в РФ трудовых мигрантов. Это, по словам глав России и Таджикистана, не скажется на отношении двух стран.

Также главы двух государств обсудили вопросы совместного участия в мероприятиях по случаю 9 Мая в Москве, на которые приглашен Рахмон.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал граждан не пятнать честь таджикского народа и не допускать использования молодежи заинтересованными лицами. По его словам, молодежь должна быть воспитана таким образом, чтобы она поднимала авторитет и имидж Таджикистана на мировой арене.

