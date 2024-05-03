ЦОДД призвал москвичей пользоваться общественным транспортом вечером 3 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал москвичей пользоваться городским транспортом во время вечернего час пика. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

По данным департамента, сейчас интенсивное движение зафиксировано на внешней стороне Садового кольца в районе Сухаревской площади, внутренней стороне МКАД в районе Осташковского шоссе и на МКАД в районе Варшавского шоссе. Во второй половине дня возможны локальные затруднения по направлению в область на проспекте Мира, Ленинградском и Щелковском шоссе.

Жителей попросили выезжать до вечернего разъезда или отложить поездки на автомобиле на более позднее время. Также горожанам рекомендовали пользоваться городским транспортом.

Как указали в Дептрансе, на движение 3 мая могут повлиять короткий рабочий день, мелкие ДТП и ремонтные работы на дороге. Водителей призвали не отвлекаться на телефон во время поездки и избегать резких маневров.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 мая 151 маршрут наземного транспорта будет работать в столице до 03:30. Кроме того, 16 ночных маршрутов будут работать в обычном режиме.

