Всероссийский фестиваль керамики завершится 10 декабря в Москве

Провести последний день выходных жителей столицы пригласили на Всероссийский фестиваль керамики. Там можно купить различные керамические изделия от лучших мастеров страны. Фестиваль работает с 12:00 до 20:00.

Кроме того, на Делегатской улице открылся Рождественский базар. Там можно принять участие в мастер-классах по вязанию, созданию открыток, мыла, а также купить новогодние сувениры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.