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10 декабря, 08:30

Общество

Всероссийский фестиваль керамики завершится 10 декабря в Москве

Всероссийский фестиваль керамики завершится 10 декабря в Москве

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Провести последний день выходных жителей столицы пригласили на Всероссийский фестиваль керамики. Там можно купить различные керамические изделия от лучших мастеров страны. Фестиваль работает с 12:00 до 20:00.

Кроме того, на Делегатской улице открылся Рождественский базар. Там можно принять участие в мастер-классах по вязанию, созданию открыток, мыла, а также купить новогодние сувениры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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