Московский урбанфорум станет одной из главных площадок на День города

Московский урбанистический форум близится к завершению. Самые яркие мероприятия запланированы с 8 по 10 сентября. Они будут посвящены празднованию 876-летия столицы.

На площадке в "Лужниках" пройдут шоу, концерты, интерактивные занятия, квизы и различные мастер-классы. В Гостином Дворе москвичей ждут концерты классической музыки, экскурсии и познавательные лекции.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.