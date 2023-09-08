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08 сентября, 11:20

Город

Московский урбанфорум станет одной из главных площадок на День города

Московский урбанфорум станет одной из главных площадок на День города

Московский урбанфорум станет одной из главных площадок на День города

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Московский урбанистический форум близится к завершению. Самые яркие мероприятия запланированы с 8 по 10 сентября. Они будут посвящены празднованию 876-летия столицы.

На площадке в "Лужниках" пройдут шоу, концерты, интерактивные занятия, квизы и различные мастер-классы. В Гостином Дворе москвичей ждут концерты классической музыки, экскурсии и познавательные лекции.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
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