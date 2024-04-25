Ресторатор Дмитрий Левицкий рассказал, блюда какой кухни предпочитают москвичи

По словам ресторатора Дмитрия Левицкого, москвичи и гости столицы предпочитают есть блюда кухонь мира, так как русские блюда они могут приготовить и самостоятельно.

Чаще всего горожане выбирают рестораны итальянской кухни, японской или грузинской. Как считает Левицкий, это может быть связано с тем, что немногие имеют возможность путешествовать за рубеж, поэтому они идут в ресторан в поисках новых вкусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

