Движение на ряде улиц Москвы перекроют 26 апреля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 апреля, 16:45

Экономика

Ресторатор Дмитрий Левицкий рассказал, блюда какой кухни предпочитают москвичи

Ресторатор Дмитрий Левицкий рассказал, блюда какой кухни предпочитают москвичи

"Интервью": Дмитрий Левицкий – о ресторанном бизнесе

Ресторатор Дмитрий Левицкий рассказал, как привлечь в заведение новых посетителей

Ресторатор Дмитрий Левицкий рассказал об открытии ресторанов в спальных районах Москвы

Ресторатор Дмитрий Левицкий рассказал про особенности работы заведений общепита в Москве

"Время новых": косметика Honey Mustache

Новости часа: 45 млн приемов провели врачи в обновленных поликлиниках столицы

"Время новых": ферма Цветковых

"Авито" запустил сервис онлайн-бронирования жилья и отелей в России

"Актуальный репортаж": как проходит производство на Щербинском лифтостроительном заводе

По словам ресторатора Дмитрия Левицкого, москвичи и гости столицы предпочитают есть блюда кухонь мира, так как русские блюда они могут приготовить и самостоятельно.

Чаще всего горожане выбирают рестораны итальянской кухни, японской или грузинской. Как считает Левицкий, это может быть связано с тем, что немногие имеют возможность путешествовать за рубеж, поэтому они идут в ресторан в поисках новых вкусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
бизнесэкономикавидеоКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика