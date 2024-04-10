Новости часа: более 50 стартапов создали при поддержке "Технополиса "Москва"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. При поддержке ОЭЗ "Технополис "Москва" в столице создали более 50 высокотехнологичных стартапов. Об этом сообщают власти.

Массовая свадебная церемония пройдет на ВДНХ на выставке-форуме "Россия", рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Москвичи выберут лучший весенний маршрут для прогулок по паркам. Об этом заявила заммэра Наталья Сергунина.