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10 апреля, 13:45

Экономика

Новости часа: более 50 стартапов создали при поддержке "Технополиса "Москва"

Новости часа: более 50 стартапов создали при поддержке "Технополиса "Москва"

Более 50 высокотехнологичных стартапов создали в Москве

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. При поддержке ОЭЗ "Технополис "Москва" в столице создали более 50 высокотехнологичных стартапов. Об этом сообщают власти.

Массовая свадебная церемония пройдет на ВДНХ на выставке-форуме "Россия", рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Москвичи выберут лучший весенний маршрут для прогулок по паркам. Об этом заявила заммэра Наталья Сергунина.

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