В России начнут производить халяльные сладости

Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Ряд крупных кондитерских компаний холдинга "Объединенные кондитеры" планирует сертифицировать производство по стандартам халяль. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на письма руководителю Роскачества Максиму Протасову за подписью управляющего директора холдинга Алексея Орлова.

В перечень предприятий, которые планируют провести сертификацию, входят Сормовская, Воронежская, Тамбовская кондитерские фабрики, "Рот-Фронт" и концерн "Бабаевский". В предварительный список для сертификации войдут вафли, вафельные торты, конфеты "Коровка", "Рот-Фронт" и "Наслаждение", а также темный и молочный шоколад "Бабаевский".

Как заявил Орлов, так производители кондитерских товаров смогут увеличить число покупателей среди разных конфессий и расширить рынки сбыта.

Ранее Владимир Путин согласился попробовать фастфуд уфимской Aibat Hallyar. Основатель компании Марат Насхутдинов выразил надежду, чтобы уфимскую кухню узнавали не только на Урале, но и по всей стране. В ответ Путин пообещал продолжать поддерживать отечественных производителей в сфере питания.