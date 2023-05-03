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Экономика

Компания Adidas планирует передать бизнес в России иностранному инвестору – СМИ

Компания Adidas планирует передать бизнес в России иностранному инвестору – СМИ

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Один из крупнейших производителей спортивной одежды Adidas, который приостановил работу в России, пытается сохранить свой бизнес в стране. Немецкая компания планирует передать местное подразделение в управление альтернативному иностранному инвестору.

Эксперты рассказали, что один из вариантов сохранения бизнеса данной компании в РФ – это сокращение поставок в 2–3 раза. Подробнее о том, откроются ли магазины, – в эфире телеканала Москва 24.

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