Компания Adidas планирует передать бизнес в России иностранному инвестору – СМИ

Один из крупнейших производителей спортивной одежды Adidas, который приостановил работу в России, пытается сохранить свой бизнес в стране. Немецкая компания планирует передать местное подразделение в управление альтернативному иностранному инвестору.

Эксперты рассказали, что один из вариантов сохранения бизнеса данной компании в РФ – это сокращение поставок в 2–3 раза. Подробнее о том, откроются ли магазины, – в эфире телеканала Москва 24.