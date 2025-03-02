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02 марта, 09:30

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Закрытые магазины люксовых брендов в Москве открыты для постоянных посетителей

Закрытые магазины люксовых брендов в Москве открыты для постоянных посетителей

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Бутики с люксовыми брендами в центре Москвы, на первый взгляд, закрыты для посетителей. Но, если приглядеться повнимательнее, заметно, что внутри кипит работа. В двухэтажном особняке, где до сих пор располагается Louis Vuitton, поддерживают чистоту. Поблизости сотрудники бренда Prada следят за витринами и обновляют вещи.

На фоне потепления отношений между Россией и США покинувший столицу тяжелый люкс поглядывает на российский рынок и готовится открывать магазины. В одном бутике парадная дверь заперта, но для постоянных клиентов доступен черный вход.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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