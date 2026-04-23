В Коммунарке отработали ликвидацию ЧП в высотных зданиях. Впервые спасатели использовали насос для подачи бетона. С помощью специальных насадок на высоту 60 метров можно поднимать вещество для образования пены. Его используют при тушении пожаров.

Кроме того, спасатели применили подвесные люльки, которые цепляются к вертолету. Они могут находиться на высоте 150 метров, за раз можно спускать с их помощью до 10 человек.

