Украинская сторона несет большие потери в боях за южные кварталы Артемовска

Украинская сторона несет большие потери в боях за южные кварталы Артёмовска и сдает позиции. Об этом рассказал штурмовик группы "Вагнер".



Мотострелковые подразделения Западного военного округа на одном из направлений в зоне спецоперации отразили атаку ВСУ. Украинская сторона попыталась выбить российские подразделения с занятых позиций, но получила жесткий ответ. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.