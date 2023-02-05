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09:15

Безопасность

Украинская сторона несет большие потери в боях за южные кварталы Артемовска

Украинская сторона несет большие потери в боях за южные кварталы Артемовска

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Украинская сторона несет большие потери в боях за южные кварталы Артёмовска и сдает позиции. Об этом рассказал штурмовик группы "Вагнер".

Мотострелковые подразделения Западного военного округа на одном из направлений в зоне спецоперации отразили атаку ВСУ. Украинская сторона попыталась выбить российские подразделения с занятых позиций, но получила жесткий ответ. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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