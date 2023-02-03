Российские войска впервые с начала спецоперации уничтожили ЗРК NASAMS

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ впервые с начала специальной военной операции уничтожили зенитный ракетный комплекс NASAMS производства Норвегии в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

"В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка тактических ракет "Точка-У" и зенитный ракетный комплекс NASAMS производства Норвегии", – говорится в сообщении.

Кроме того, российская артиллерия, авиация и ракетные войска поразили живую силу и технику ВСУ в 103 районах сосредоточения, а также 86 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях.

О прибытии на Украину комплексов противовоздушной обороны NASAMS стало известно в начале ноября 2022 года. Соответствующее заявление распространил министр обороны Украины Алексей Резников.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Пентагон заключил контракт на 1,2 млрд долларов на закупку ЗРК NASAMS для Украины

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