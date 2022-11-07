Украина получила системы противовоздушной обороны NASAMS и Aspide

Фото: ТАСС/EPA/TOMS KALNINS

Киев получил системы противовоздушной обороны NASAMS и Aspide. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил на своей странице в Twitter.

"Системы NASAMS и Aspide прибыли на Украину", – говорится в его публикации.

Ранее сообщалось, что США предоставят Украине военную помощь еще на 400 миллионов долларов. Новый пакет военной помощи будет включать в себя 45 танков Т-72, 250 бронетранспортеров М1117, 40 бронекатеров и больше тысячи барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost. Часть вооружений Киев получит до конца этого года, другую – уже в 2023 году.

Кроме того, Штаты намерены модернизировать часть советских танков, а затем передать их Украине совместно с Нидерландами и Чехией.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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