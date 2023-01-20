17:16Политика
Системы ПВО NASAMS войдут в новый пакет помощи Украине – Пентагон
Фото: ТАСС/EPA/TOMS KALNINS
В Пентагоне сообщили, что Украине планируется передать системы ПВО NASAMS, передает РИА Новости.
"Он (новый пакет помощи. – Прим. ред.) включает новые NASAMS и восемь систем ПВО Avengers", – уточнили в американском военном ведомстве.
Ранее стало известно, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи. Ее объем оценивается в 2,5 миллиарда долларов. Среди анонсированной техники – боевые машины пехоты Bradley и бронемашины Stryker.
Кроме того, Минобороны Финляндии сообщило о передаче Киеву военной помощи на сумму более чем 400 миллионов евро. Этот пакет станет уже 12-м от страны.
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