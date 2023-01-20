Финляндия поставит Украине самый дорогой пакет военной помощи более чем на 400 млн евро

Фото: ТАСС/AP/David Goldman

Финляндия выделит Украине самый дорогостоящий пакет военной помощи. Его стоимость составит более чем 400 миллионов евро, сообщает Минобороны страны.

"Президент республики по предложению правительства принял решение по этому вопросу 19 января 2023 года", – цитирует ведомство РИА Новости.

Новый пакет военной помощи Украине станет 12-м от Финляндии. Всего страна поставила государству военной помощи на 590 миллионов евро.

Накануне о новом пакете военной помощи для Украины объявили США. Он включает разные виды вооружений на сумму 2,5 миллиарда долларов. В пакет вошли 59 боевых машин пехоты Bradley, 90 бронемашин Stryker, 590 противотанковых ракет, более 100 тысяч артиллерийских снарядов и более 3 миллионов патронов.



США выделят новый пакет военной помощи Украине на 2,5 млрд долларов

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