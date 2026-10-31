В Москве открыли сезон айс-флоатинга

В Москве стартовал сезон айс-флоатинга – плавания в ледяной воде в специальных гидрокостюмах.

Такой вид отдыха позволяет расслабиться и снять психологическое напряжение, утверждают организаторы. Участникам выдают экипировку из неопрена, которая удерживает тело на поверхности и сохраняет тепло.

Сеансы проходят в Малом Строгинском затоне по выходным в 13:00 и 15:00, а в будни – по предварительной записи. Стоимость одного погружения составляет 5 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.