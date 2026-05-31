Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 мая, 22:30

Город

Депутат ГД Нифантьев поддержал инициативу по реконструкции комплекса оранжерей в Царицыне

Депутат ГД Нифантьев поддержал инициативу по реконструкции комплекса оранжерей в Царицыне

Москвичи могут вспомнить видеоигры 90-х на площади Революции

"Знатоки Москвы": выпуск 9

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 31 мая

"Новости дня": Москва-река стала полноценной "транспортной артерией" столицы

В Москве открылась зона с видеоиграми 90-х

"Новости дня": работы по улучшению дорожной сети завершились в Крюкове

Площадка проекта "Лето в Москве" заработала в "Усадьбе Трубецких"

Более 6 тыс участников собрал фестиваль настольного тенниса в "Лужниках"

В Москве проходит финал детского хоккейного турнира "Кубок адмирала Ушакова"

Депутат Госдумы, заместитель секретаря московского городского регионального отделения партии "Единая Россия" Евгений Нифантьев возьмет на контроль вопрос реконструкции комплекса оранжерей музея-заповедника "Царицыно". С соответствующей инициативой 30 мая во время забега, организованного Молодежным штабом депутата в районе Орехово-Борисово Северное, обратились жители юга Москвы.

"В музее-заповеднике "Царицыно" расположен единственный в Москве усадебный оранжерейный комплекс с 250-летней историей. Первые оранжереи появились здесь еще в первой половине XVIII века. Это уникальный объект, который является одной из визитных карточек парка. Возьму на контроль вопрос обновления оранжерей. Мы проработаем решение и будем содействовать в реализации проекта, чтобы знаковые объекты сохранялись и оставались доступными для всех жителей города", – сказал Нифантьев.

Сегодня в комплексе царицынских оранжерей, воссозданных по историческим описям и чертежам, как и прежде круглый год выращивают различные виды деревьев и цветов. Для детей и взрослых проводятся образовательные экологические мастер-классы и экскурсии. В настоящее время часть конструкций комплекса требует планового обновления.

По словам депутата Госдумы, инициатива реконструкции оранжерей впишется в программу развития парков Москвы. В рамках ее реализации проходит комплексное благоустройство, обновление инфраструктуры, создание новых пространств для отдыха и сохранение культурного наследия.

От резиденции до музея

История Царицына как императорской резиденции началась в 1775 году, когда Екатерина II приобрела село Черная Грязь, вскоре получившее новое название. По замыслу здесь должен был появиться загородный дворцово-парковый ансамбль "во вкусе готики". Над проектом сначала работал Василий Баженов, затем строительство продолжил Матвей Казаков. Архитектурный облик Царицына сложился как сочетание мотивов древнерусского зодчества и московского барокко: красного кирпича, белокаменного декора, башен, фигурных мостов, ворот и построек, вписанных в природный рельеф парка.

Оранжерейное хозяйство развивалось вместе с усадьбой. В 1778 году Баженов предлагал построить дополнительную временную оранжерею, поскольку коллекция растений расширялась. К середине 1780-х годов в Царицыне насчитывались тысячи оранжерейных деревьев, а в XIX веке здесь продолжали выращивать экзотические фрукты и декоративные растения.

Музейная история Царицына началась в советское время. В 1984 году был создан Государственный музей декоративно-прикладного искусства народов СССР, а в 1990-е годы комплекс получил современное название – Государственный музей-заповедник "Царицыно". В последующие годы на территории проводились восстановительные работы: приводили в порядок дворцово-парковый ансамбль, исторические здания и ландшафтные пространства, также воссоздали оранжерейный комплекс по сохранившимся документам.

Сегодня музей-заповедник объединяет экспозиции, памятники архитектуры, исторический парк, пруды и зоны отдыха. Ежегодно музейный комплекс посещают более двух миллионов человек, а вся территория музея-заповедника остается одной из популярных культурных и прогулочных точек Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоЕкатерина Кузнеченкова

Как родителям обезопасить ребенка в Сети во время каникул?

Стоит создать отдельный детский аккаунт, включить функции родительского контроля

Читать
закрыть

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика