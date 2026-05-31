Депутат ГД Нифантьев поддержал инициативу по реконструкции комплекса оранжерей в Царицыне

Депутат Госдумы, заместитель секретаря московского городского регионального отделения партии "Единая Россия" Евгений Нифантьев возьмет на контроль вопрос реконструкции комплекса оранжерей музея-заповедника "Царицыно". С соответствующей инициативой 30 мая во время забега, организованного Молодежным штабом депутата в районе Орехово-Борисово Северное, обратились жители юга Москвы.

"В музее-заповеднике "Царицыно" расположен единственный в Москве усадебный оранжерейный комплекс с 250-летней историей. Первые оранжереи появились здесь еще в первой половине XVIII века. Это уникальный объект, который является одной из визитных карточек парка. Возьму на контроль вопрос обновления оранжерей. Мы проработаем решение и будем содействовать в реализации проекта, чтобы знаковые объекты сохранялись и оставались доступными для всех жителей города", – сказал Нифантьев.

Сегодня в комплексе царицынских оранжерей, воссозданных по историческим описям и чертежам, как и прежде круглый год выращивают различные виды деревьев и цветов. Для детей и взрослых проводятся образовательные экологические мастер-классы и экскурсии. В настоящее время часть конструкций комплекса требует планового обновления.

По словам депутата Госдумы, инициатива реконструкции оранжерей впишется в программу развития парков Москвы. В рамках ее реализации проходит комплексное благоустройство, обновление инфраструктуры, создание новых пространств для отдыха и сохранение культурного наследия.

От резиденции до музея

История Царицына как императорской резиденции началась в 1775 году, когда Екатерина II приобрела село Черная Грязь, вскоре получившее новое название. По замыслу здесь должен был появиться загородный дворцово-парковый ансамбль "во вкусе готики". Над проектом сначала работал Василий Баженов, затем строительство продолжил Матвей Казаков. Архитектурный облик Царицына сложился как сочетание мотивов древнерусского зодчества и московского барокко: красного кирпича, белокаменного декора, башен, фигурных мостов, ворот и построек, вписанных в природный рельеф парка.

Оранжерейное хозяйство развивалось вместе с усадьбой. В 1778 году Баженов предлагал построить дополнительную временную оранжерею, поскольку коллекция растений расширялась. К середине 1780-х годов в Царицыне насчитывались тысячи оранжерейных деревьев, а в XIX веке здесь продолжали выращивать экзотические фрукты и декоративные растения.

Музейная история Царицына началась в советское время. В 1984 году был создан Государственный музей декоративно-прикладного искусства народов СССР, а в 1990-е годы комплекс получил современное название – Государственный музей-заповедник "Царицыно". В последующие годы на территории проводились восстановительные работы: приводили в порядок дворцово-парковый ансамбль, исторические здания и ландшафтные пространства, также воссоздали оранжерейный комплекс по сохранившимся документам.

Сегодня музей-заповедник объединяет экспозиции, памятники архитектуры, исторический парк, пруды и зоны отдыха. Ежегодно музейный комплекс посещают более двух миллионов человек, а вся территория музея-заповедника остается одной из популярных культурных и прогулочных точек Москвы.

