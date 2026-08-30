Психолог призвал заранее готовить детей к школьному режиму

Готовиться к началу учебного года и покупать необходимые вещи лучше заранее, чтобы снизить стресс у ребенка. Психолог Андрей Дрожкин советует примерно за 2 недели до школы постепенно менять распорядок дня и приближать время пробуждения к школьному графику.

Также специалист рекомендует заранее разговаривать с ребенком о школе. При этом не стоит делать акцент на оценках и необходимости быть отличником. Важно объяснить, что школа нужна в том числе для того, чтобы узнавать новое.

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