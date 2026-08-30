Маркетолог рассказал о развитии мультисервисов в России

Большинство российских сервисов и площадок объединяют разные услуги в одну экосистему. Такие мультисервисы становятся удобнее для пользователей, поскольку позволяют решать разные задачи в одном месте. Об этом рассказал маркетолог Павел Литвак.

По его словам, ради экономии времени людям удобнее покупать все в одном месте. Для площадок это также способ удержать клиента: чем больше услуг доступно внутри сервиса, тем чаще пользователь им пользуется и совершает дополнительные покупки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.