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30 августа, 09:45

Общество

Маркетолог рассказал о развитии мультисервисов в России

Маркетолог рассказал о развитии мультисервисов в России

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Большинство российских сервисов и площадок объединяют разные услуги в одну экосистему. Такие мультисервисы становятся удобнее для пользователей, поскольку позволяют решать разные задачи в одном месте. Об этом рассказал маркетолог Павел Литвак.

По его словам, ради экономии времени людям удобнее покупать все в одном месте. Для площадок это также способ удержать клиента: чем больше услуг доступно внутри сервиса, тем чаще пользователь им пользуется и совершает дополнительные покупки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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