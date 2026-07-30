30 июля, 07:15Общество
В загранпаспорта россиян перестанут вписывать данные о детях с января 2027 года
В загранпаспорта россиян с января 2027 года перестанут вписывать данные о детях. Кроме того, из документов уберут графы "Личный код" и "Учетная запись" – их признали неактуальными.
В МВД поясняют, что изменения связаны с новыми международными нормами и упрощением обработки документов. При этом уже выданные паспорта останутся действительными до конца срока.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.