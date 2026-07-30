В загранпаспорта россиян перестанут вписывать данные о детях с января 2027 года

В загранпаспорта россиян с января 2027 года перестанут вписывать данные о детях. Кроме того, из документов уберут графы "Личный код" и "Учетная запись" – их признали неактуальными.

В МВД поясняют, что изменения связаны с новыми международными нормами и упрощением обработки документов. При этом уже выданные паспорта останутся действительными до конца срока.

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