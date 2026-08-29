Детский фестиваль спорта прошел в "Лужниках"

От крестиков-ноликов и беговелов до звездных мастер-классов и пенной вечеринки: в Южном спортивном центре олимпийского комплекса "Лужники" прошел Детский фестиваль спорта.

На пространстве фестиваля развернулось около двух десятков тематических зон. Гости могли попробовать свои силы в мини-гольфе на трех специально оборудованных полях, сыграть в настольный теннис, уличный баскетбол и сабсоккер – футбол под столом.

Любителей командных состязаний ждал нерф-батл – динамичные перестрелки из игрушечных бластеров на площадке с надувными укрытиями. Также все желающие могли сразиться в волейбол гигантским мячом.

Главным событием программы стали эксклюзивные мастер-классы от звезд спорта и шоу-бизнеса. Занятие по баскетболу провел певец и танцор Вашингтон Саллес, секретами фигурного катания поделилась чемпионка России Софья Акатьева, а уроки мастерства в мини-футболе дал рэпер T-Killah. Кроме того, трехкратный рекордсмен России Александр Башуткин научил юных гостей собирать кубик Рубика на скорость.

За детскими эмоциями и новыми открытиями на фестиваль отправилась ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.