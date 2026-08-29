Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 августа, 18:40

События

Детский фестиваль спорта прошел в "Лужниках"

Детский фестиваль спорта прошел в "Лужниках"

В "Лужниках" проходит Всероссийский спортивный марафон "Сила России"

Собянин: марафон "Сила России" – проект для каждого жителя нашей страны

Эксперт рассказал о рисках участия российских спортсменов в мировых турнирах

Российских лыжников допустили к международным турнирам в нейтральном статусе

"Москва – столица спорта": турнир "Теория большого падела" прошел на ВДНХ

Кубок мэра Москвы по конному спорту пройдет на ВДНХ

Москвичи могут посещать бесплатные тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район"

Российские теннисисты Хачанов и Андреева вышли во второй круг US Open

Международная федерация баскетбола сняла ограничения с российских спортсменов

От крестиков-ноликов и беговелов до звездных мастер-классов и пенной вечеринки: в Южном спортивном центре олимпийского комплекса "Лужники" прошел Детский фестиваль спорта.

На пространстве фестиваля развернулось около двух десятков тематических зон. Гости могли попробовать свои силы в мини-гольфе на трех специально оборудованных полях, сыграть в настольный теннис, уличный баскетбол и сабсоккер – футбол под столом.

Любителей командных состязаний ждал нерф-батл – динамичные перестрелки из игрушечных бластеров на площадке с надувными укрытиями. Также все желающие могли сразиться в волейбол гигантским мячом.

Главным событием программы стали эксклюзивные мастер-классы от звезд спорта и шоу-бизнеса. Занятие по баскетболу провел певец и танцор Вашингтон Саллес, секретами фигурного катания поделилась чемпионка России Софья Акатьева, а уроки мастерства в мини-футболе дал рэпер T-Killah. Кроме того, трехкратный рекордсмен России Александр Башуткин научил юных гостей собирать кубик Рубика на скорость.

За детскими эмоциями и новыми открытиями на фестиваль отправилась ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

Читайте также
спортфестивалигородвидеоМосква онлайнПолина Ермолаева

Как питание может повлиять на здоровье школьников?

Дефицит витамина D, а также йода и кальция массово диагностируется у современных школьников

Недавно произошли изменения: в меню школьных столовых добавлено больше рыбных продуктов

Читать
закрыть

Россияне начали отбеливать зубы древесными палочками

Мисвак, или сивак, как их еще называют, эффективны в отбеливании

Читать
закрыть

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

Почему родительские чаты доводят до истерики?

В соцсетях можно увидеть жалобы на бесконечные уведомления, конфликты и бессмысленные обсуждения

Читать
закрыть

Какие виды онкологии планируют победить в России за 3–6 лет?

Победа над меланомой, мелкоклеточным раком легких и мочевого пузыря может стать реальностью

Читать
закрыть

Что известно о школьнице, напавшей на учителя в Канске?

В результате нападения пострадали семь человек – пятеро детей и двое взрослых

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика