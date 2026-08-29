Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 августа, 16:30

Общество

Новости мира: в демократической республике Конго начали вакцинацию против Эболы

Новости мира: в демократической республике Конго начали вакцинацию против Эболы

Эксперты рассказали, как волонтерские инициативы меняют районы Москвы

Собянин: каждый десятый школьник Москвы пойдет 1 сентября в новую школу

Собянин рассказал Путину об открытии новых школ в Москве

Путин посетил выставку в Московском педагогическом государственном университете

Путин провел совещание по вопросу открытия новых школ к началу учебного года в регионах

Москвичи стали активно скупать одежду и канцелярские товары к 1 сентября

Группу кабанов заметили возле проезжей части рядом с городом Пушкино

Минпросвещения напомнило, что школы могут сами вводить требования к одежде на 1 сентября

Стоимость базового набора первоклассника в Москве составила 30–50 тысяч рублей

В демократической республике Конго начали вакцинацию против Эболы. В первой очереди на прививку находятся медики и те, кто контактировал с больными. ВОЗ уже передала стране 50 тысяч доз. Вспышка лихорадки остается одной из самых тяжелых в истории страны: заболели почти 6 тысяч человек, более 2 тысяч умерли. Летальность составила 48%.

8 граждан России числятся пропавшими без вести в районе стихийного бедствия в Непале, сообщили 29 августа в посольстве России в Китае. Еще трое граждан были эвакуированы в Непал из Тибетского автономного района. В районе ЧП продолжаются поисковые работы и оказывают помощь пострадавшим после наводнения. Число погибших возросло до 675, около 2,5 тысячи человек числятся пропавшими без вести. Среди них 163 иностранца. Власти говорят, что стране потребуется до пяти миллиардов долларов на восстановление.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопроисшествияза рубежомвидеоКарина ЧерноваЮлия Неклесова

Новый челлендж зумеров шокировал соцсети

Дети едят стиральный порошок на камеру

Читать
закрыть

Как работает женская интуиция?

Женщины действительно обладают более высокой эмоциональной чувствительностью и реактивностью

У представительниц женского пола межполушарные связи развиты сильнее

Читать
закрыть

Чем заняться в Москве в последние выходные лета?

Фестиваль искусств "Горький +" будет собирать гостей в Парке Горького

Желающие могут посетить необычные занятия по пилатесу с использованием светодиодных LED-масок

Читать
закрыть

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика