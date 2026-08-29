Новости мира: в демократической республике Конго начали вакцинацию против Эболы

В демократической республике Конго начали вакцинацию против Эболы. В первой очереди на прививку находятся медики и те, кто контактировал с больными. ВОЗ уже передала стране 50 тысяч доз. Вспышка лихорадки остается одной из самых тяжелых в истории страны: заболели почти 6 тысяч человек, более 2 тысяч умерли. Летальность составила 48%.

8 граждан России числятся пропавшими без вести в районе стихийного бедствия в Непале, сообщили 29 августа в посольстве России в Китае. Еще трое граждан были эвакуированы в Непал из Тибетского автономного района. В районе ЧП продолжаются поисковые работы и оказывают помощь пострадавшим после наводнения. Число погибших возросло до 675, около 2,5 тысячи человек числятся пропавшими без вести. Среди них 163 иностранца. Власти говорят, что стране потребуется до пяти миллиардов долларов на восстановление.

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