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29 августа, 16:30

Общество

Эксперты рассказали, как волонтерские инициативы меняют районы Москвы

Эксперты рассказали, как волонтерские инициативы меняют районы Москвы

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Волонтерский форум "Доброе дело" провели в Штабе общественной поддержки "Единой России" в столице. Тематические сессии посвятили социально значимым общественным инициативам и добровольческим практикам. Участие в них приняли депутаты Мосгордумы, представители НКО и волонтерских объединений, активные горожане, деятели культуры, координаторы патриотических и молодежных проектов.

В рамках сессии "Волонтерское движение Москвы" обсудили проекты, к которым могут присоединиться жители, развитие добровольчества и его роль в сплочении общества.

"Волонтерство раскрывает потенциал каждого человека. Это в том числе возможность для личного и профессионального роста. В добровольческих проектах молодые люди приобретают навыки работы в команде, учатся решать реальные задачи и находят свое призвание. В Москве для этого создана самая масштабная сеть волонтерских сообществ в стране. В городе действует крупнейший в России ресурсный центр "Мосволонтер": он объединил уже более 1,7 миллиона человек", – рассказал ветеран боевых действий Эльдар Шарипов.

На сессии также представили положения "Народной программы" партии, направленные на укрепление гражданского общества.

Кроме того, в рамках форума организовали интерактивные мастер-классы и круглый стол "Общественные инициативы в преобразовании районов". На нем, в частности, подвели итоги проекта "108 добрых дел", который прошел в Южном и Юго-Западном административных округах.

"Такие проекты, как "108 добрых дел", показывают, как конкретные инициативы москвичей меняют облик районов столицы. Это истории про людей, которые не стали ждать, а взяли и сделали. Подобный опыт важно тиражировать и поддерживать, ведь сами жители лучше всего знают, какие именно проблемы нужно решить и какими вопросами важно заняться в первую очередь", – отметил Герой России депутат Госдумы Роман Романенко.

Арина Шарапова, заместитель председателя Общественной палаты Москвы, рассказала о том, какую поддержку могут получить социально значимые проекты.

"За каждым добрым делом стоят конкретный человек или команда и конкретный вопрос, который удалось решить. Задача Общественной палаты – чтобы такие инициативы получали институциональную, законодательную, информационную или другую необходимую поддержку", – подчеркнула Арина Шарапова.

По словам координатора проекта "Женское движение Единой России" в Москве Ирины Елиферовой, волонтерство объединяет людей вокруг общего дела.

"Именно из помощи другим в 2022 году родилось "Женское движение Единой России", которое только в столице сегодня насчитывает более 11 тысяч активисток. Мы организуем женские клубы, посещаем госпитали, проводим лекции и мастер-классы, реализуем программы по женскому здоровью и психологической поддержке. Благодаря сплоченной работе в зону СВО и приграничные регионы уже направлено свыше 8 тысяч тонн гуманитарной помощи, организовано 49 выездов. Это результат совместных усилий неравнодушных жителей, волонтеров, НКО и партнеров", – уточнила Ирина Елиферова.

Штаб общественной поддержки ЕР в Москве работает с 20 августа по 20 сентября. Он объединяет депутатов разных уровней и сторонников партии, представителей общественных и молодежных организаций, специалистов из разных сфер – от культуры и спорта до транспорта и здравоохранения. В течение месяца на площадке проводят круглые столы, конференции, экспертные сессии, тематические мастер-классы, форумы, а также презентации основных положений "Народной программы" партии.

Выборы в Госдуму IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Всего будет избрано 450 депутатов: 225 – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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