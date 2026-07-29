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29 июля, 07:45

Общество

Студенческие семьи смогут получать комнаты в общежитиях с 1 сентября

Студенческие семьи смогут получать комнаты в общежитиях с 1 сентября

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Студенческие семьи с 1 сентября смогут претендовать на отдельные комнаты в общежитиях. Согласно новому закону, вузы будут обязаны выделять для них жилье.

Студенческой считается семья, в которой оба супруга учатся и не достигли 35 лет. На отдельную комнату также смогут рассчитывать учащиеся в возрасте до 35 лет, которые воспитывают ребенка без супруга или супруги. Правило распространяется на студентов вузов и колледжей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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