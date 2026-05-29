Россельхознадзор выявил 181 случай карантинных организмов в продукции из Армении с начала 2026 года. Ведомство сообщило, что в поставках обнаружили опасные вирусы растений и насекомых-вредителей.

С 30 мая Россия временно ограничит ввоз части армянских овощей, зелени и клубники. Под запрет подпали помидоры, огурцы, перец. В Россельхознадзоре заявили, что во время инспекции в Армении специалисты также выявили нарушения фитосанитарного контроля.

На границе уже скапливаются грузовики с продукцией, а предприниматели сообщают о возможных убытках.