29 мая, 23:15Экономика
Россельхознадзор выявил 181 случай карантинных организмов в продукции из Армении
Россельхознадзор выявил 181 случай карантинных организмов в продукции из Армении с начала 2026 года. Ведомство сообщило, что в поставках обнаружили опасные вирусы растений и насекомых-вредителей.
С 30 мая Россия временно ограничит ввоз части армянских овощей, зелени и клубники. Под запрет подпали помидоры, огурцы, перец. В Россельхознадзоре заявили, что во время инспекции в Армении специалисты также выявили нарушения фитосанитарного контроля.
На границе уже скапливаются грузовики с продукцией, а предприниматели сообщают о возможных убытках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.