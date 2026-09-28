Роскачество предупредило о возможном подорожании продуктов перед новогодними праздниками

До Нового года осталось 94 дня. Уже сейчас можно начать подготовку и приобрести продукты, которые, по предупреждению Роскачества, могут резко подорожать перед праздниками.

Заранее можно купить продукты с длительным сроком хранения: консервы, крупы, сахар, муку, мед, чай, кофе, растительное масло и сладости. Также можно приобрести сухофрукты, шоколад и орехи для новогодних десертов и выпечки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.