Эксперт заявил, что цифровой рубль позволит контролировать бюджетные расходы

Цифровой рубль удобнее для государства с точки зрения контроля расходов, а для обычного пользователя он ничем не отличается от других средств платежа. Об этом рассказал член экспертного совета Госдумы РФ по законодательству в области цифровой валюты Алексей Юров.

По его словам, цифровой рубль в первую очередь будет использоваться в бюджетной сфере – среди тех, кто получает средства напрямую из бюджета, в том числе госслужащих и депутатов. Это позволит отслеживать путь бюджетных средств и контролировать, на что они расходуются.

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