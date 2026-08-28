Оценки за поведение будут ставить ученикам 2–8-х классов в России

В российских школах в новом учебном году начнут тестировать отдельную оценку за поведение учеников с 2-го по 8-й класс. Пилотный проект уже стартовал в 89 школах, а с сентября систему планируют апробировать во всех регионах.

Поведение будут оценивать по 4 основным критериям и 10 показателям дисциплины. Предусмотрены следующие оценки: образцовое, допустимое и недопустимое.

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