Мошенники начали рассылать сообщения в родительских чатах. Злоумышленники представляются администрацией образовательных учреждений и требуют оформить платную страховку для участия ребенка в праздничных мероприятиях.

Также они распространяют сообщения о якобы единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми до 18 лет. Специалисты рекомендуют проверять такую информацию у классного руководителя. Переходить по ссылкам из подобных сообщений не следует.

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