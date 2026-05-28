Винтажные машины с актерами "Ленкома" проехали по столице

Актеры театра "Ленком Марка Захарова" отправились в путешествие по Москве на винтажных автомобилях. Все они являются героями будущей премьеры спектакля Владимира Панкова "Великий комбинатор". По сюжету Остап Бендер и его спутники устраивают автопробег для конспирации.

Директор театра Дмитрий Берестов пригласил зрителей на премьеру и отметил, что это будет особенное мероприятие. Народный артист России Максим Аверин рассказал, что актеры находятся в предвкушении и ждут зрителей на премьере спектакля. Народный артист России Иван Агапов сообщил, что премьера состоится 9 или 10 июня.

