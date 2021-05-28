В Люберцах произошла авария с участием двух авто

В Люберцах столкнулись две машины. Это произошло на перекрестке улиц Красногорской и Митрофанова. По предварительным данным, пострадали два человека.

На внутренней стороне МКАД перед Варшавским шоссе грузовик врезался в "Газель". В результате столкновения никто не пострадал.

На Ленинградском шоссе в районе Новоподрезкова загорелся частный деревянный дом. Огонь быстро охватил большую часть здания, жильцы успели выбежать. Пожарным удалось быстро ликвидировать очаг.

Этой ночью горел и частный дом и на Новосходненском шоссе. Огонь от него перекинулся на соседнее здание. Яркое пламя от двух горящих домов осветило всю улицу. На место прибыли пожарные и машина скорой помощи.