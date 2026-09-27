Новые выделенные полосы появились на перекрестке Ленинградского и Волоколамского шоссе

В Москве на пересечении Ленинградского и Волоколамского шоссе открыли новые участки выделенных полос для общественного транспорта. По ним будут курсировать 13 маршрутов, включая магистральные и ночные.

По будням пассажиры совершают на маршрутах более 115 тысяч поездок. Благодаря новым участкам автобусы и электробусы смогут быстрее проезжать через перекресток. Ожидается, что время в пути сократится в два, а на некоторых направлениях – в три раза. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

