Участники Московского марафона пробегут 42,2 км

Участники Московского марафона пробегут дистанцию на 42,2 километра. Спортсмены стартуют на улице Косыгина рядом с Университетской площадью МГУ и финишируют в олимпийском комплексе "Лужники".

Трасса пролегает по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост, по Тверской улице и под стенами Кремля. Участники увидят сталинские высотки, здание МИД, Собор Василия Блаженного и Кремль.

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