Кубок мэра Москвы по хоккею стартовал в столице. В турнире впервые участвуют 8 команд, включая игроков из Белоруссии. Минское "Динамо" обыграло казанский "Ак Барс" со счетом 2:1.

Главный тренер "Динамо-Минск" Сергей Брылин отметил, что команда играла с хорошим соперником и смогла забить победный гол в третьем периоде. Президент Федерации хоккея Москвы Андрей Николишин сообщил, что клубы любят приезжать на Кубок перед началом чемпионата КХЛ, чтобы проверить силы.

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