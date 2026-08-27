Горожане могут найти четвероногого друга на выставке на Тверском бульваре

В четверг, 27 августа, на Тверском бульваре пройдет выставка-пристройство "Четвероногий друг". Москвичи смогут выбрать собаку или кошку из столичных приютов, а волонтеры помогут организовать переезд питомца в новый дом. Также посетители смогут узнать о возможностях ресурса "Мосволонтер".

Помимо этого, 29 августа в Перовском парке состоится фестиваль "Летний Хвостфест". В программе – консультации ветеринаров и кинологов, веселые старты с собаками и выступления служебных животных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.