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Новости

27 августа, 08:00

Город

Горожане могут найти четвероногого друга на выставке на Тверском бульваре

Горожане могут найти четвероногого друга на выставке на Тверском бульваре

В сервисе "Моспитомец" москвичи могут выбрать животное по характеру

"Летний Хвостфест" пройдет в Перовском парке 29 августа

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В четверг, 27 августа, на Тверском бульваре пройдет выставка-пристройство "Четвероногий друг". Москвичи смогут выбрать собаку или кошку из столичных приютов, а волонтеры помогут организовать переезд питомца в новый дом. Также посетители смогут узнать о возможностях ресурса "Мосволонтер".

Помимо этого, 29 августа в Перовском парке состоится фестиваль "Летний Хвостфест". В программе – консультации ветеринаров и кинологов, веселые старты с собаками и выступления служебных животных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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