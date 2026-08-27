27 августа, 07:45Общество
Россиянам могут начать бесплатно предоставлять землю для строительства дома
Власти обсуждают возможность бесплатно предоставлять россиянам земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Сейчас правительство анализирует неиспользуемые земли, которые можно вовлечь в оборот. Одним из вариантов поддержки может стать бесплатная передача участка при условии, что гражданин построит и зарегистрирует на нем дом в течение трех лет.
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