Москвичи смогут посетить бесплатные тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район"

В рамках проекта "Мой спортивный район" жители столицы могут посещать бесплатные тренировки. Участники проекта "На высоте", в частности, смогут сходить на занятия по зумбе. На дворовых и парковых площадках также пройдут тренировки по роллер спорту.

Приглашают москвичей и в спортивные секции. В спорткомплексе "Академический" можно будет заняться плаванием, а в водно-спортивном комплексе "Буревестник" ждут любителей сабсерфинга.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

