Российские космонавты вышли в открытый космос с борта МКС

Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС). Перед выходом космонавты рассказали об особенностях скафандров. По их словам, масса оборудования достигает почти 120 килограммов, а перемещаться за пределами станции приходится исключительно с помощью силы рук.

Во время выхода экипаж установит оборудование для изучения солнечных вспышек, а также снимет контейнер с бактериями, семенами и личинками, который находился на внешней поверхности станции почти 5 лет. Работы за бортом МКС должны продлиться 5 часов 27 минут.

