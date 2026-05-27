Бельчонка со сломанным хвостом привезли на лечение в Москву из Нижнего Новгорода

Бельчонка привезли в реабилитационный центр в Москве из Нижнего Новгорода. У малыша сломаны хвост и лапа – это последствия неудачного падения из дупла. Какое-то время животное выхаживала зоозащитница, но теперь ему требуется помощь специалистов.

Хвост детенышу придется ампутировать. Потом бельчонка пристроят в добрые руки – в дикой природе без хвоста он не выживет.

