Специалисты из РФ, Европы и Африки будут спасать потомков бегемотов Пабло Эскобара

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова объявила о масштабной кампании по спасению 80 колумбийских бегемотов – потомков животных, которые ранее принадлежали убитому наркобарону Пабло Эскобару. Подробности – в материале Москвы 24.

Гуманная альтернатива усыплению

Генеральный директор Московского зоопарка, президент Глобальной организации зоологических учреждений (ГОЗУ) Светлана Акулова объявила о начале кампании по спасению 80 бегемотов из Колумбии. Все животные – потомки зверей из личного парка наркобарона Пабло Эскобара. Из-за массового размножения им грозит усыпление.





Светлана Акулова генеральный директор Московского зоопарка и президент ГОЗУ Как всемирная природоохранная организация, мы обязаны сделать все возможное, чтобы предложить гуманную альтернативу.

ГОЗУ направила официальное обращение правительству Колумбии с предложением переселить бегемотов в аккредитованные учреждения по всему миру. Индийский центр спасения дикой природы "Вантара" – ключевой партнер миссии – уже заявил о готовности создать для животных специальную природную среду.

Акулова в своем обращении отметила, что руководство зоопарка убеждено, что бегемоты "не заслуживают смерти только потому, что оказались в неподходящем месте".



"Операция такого масштаба требует концентрации лучших мировых ресурсов", – подчеркнула она.

Свое участие в проекте подтвердили члены организации из Европы, Африки, Азии и Латинской Америки. Сейчас специалисты ведут подготовку плана по распределению бегемотов, чтобы решить проблемы, связанные с ограниченным генофондом популяции. В дальнейшем ГОЗУ планирует координировать взаимодействие с министерством окружающей среды Колумбии.

Наркоторговец Пабло Эскобар привез в страну предков нынешних бегемотов – самца и трех самок нильских гиппопотамов – в середине 1980-х. После его смерти в 1993-м в результате полицейской операции его поместье было национализировано, а личный зоопарк стал частью парка развлечений. Животных распределили между зоологическими учреждениями Колумбии, но из-за сложностей с перевозкой бегемоты остались предоставлены сами себе. Они расплодились до 200 особей, а из-за происхождения их стали называть "кокаиновыми бегемотами".

Инвазивный вид

Ранее министерство экологии Колумбии и правительство страны утвердило план по контролю над инвазивной популяцией бегемотов в апреле 2026-го. В рамках него планировалось провести принудительную эвтаназию 80 особям.





Ирен Велес министр окружающей среды Колумбии Мы должны действовать, чтобы сократить популяцию бегемотов. Эти действия необходимы для защиты наших экосистем и наших местных видов.

По словам министра, быстро размножающиеся бегемоты угрожают таким видам, как речные черепахи и ламантины, а также вызывают загрязнение воды. Велес добавила, что если не принять меры по контролю за численностью, то к 2035 году количество животных увеличится с 200 до 1 000 штук.

Кроме того, издание Reuters отмечало, что у колумбийских бегемотов есть генетические дефекты из-за инбридинга (скрещивание близкородственных организмов в пределах одной популяции), из-за чего некоторые мировые учреждения не проявляют к ним интерес.

Колумбийский биолог Натали Кастельбланко в интервью BBC рассказала, что главная угроза для окружающей среды заключается в том, что эти бегемоты живут без естественных врагов – львов и крокодилов, соответственно, размножаются без ограничений.

"Понятно, что нам жаль этих животных, но как ученые мы должны быть честными. Бегемоты – инвазивный вид в Колумбии, и, если мы не уничтожим часть их популяции сейчас, ситуация может выйти из-под контроля всего через 10 или 20 лет", – отметила эксперт.

Кастельбланко указала, что еще одна причина, по которой бегемотам в Колумбии комфортно, – это погода. В Африке сухие суровые сезоны служат регулятором популяции наравне с хищниками, тогда как в бассейне реки Магдалена постоянные дожди создают настолько благоприятные условия, что животные начинают размножаться в более раннем возрасте.



