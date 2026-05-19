Новости мира: кот-дальнобойщик из Китая стал знаменитым в соцсетях

Кот-дальнобойщик из Китая стал знаменитым в соцсетях. Видео с питомцем, который колесит со своим хозяином по всей стране, набирает миллионы просмотров. Кот грациозно запрыгивает в грузовик, устраивается на своем месте и засыпает. Хозяин оборудовал для питомца уютное пространство: в его распоряжении игрушки, корм, туалетный лоток и даже специальная подушка. Чтобы кот не ударился, мужчина купил ему ремень безопасности и крошечный шлем.

В Индии слон насмерть раздавил туристку. Трагедия случилась во время экскурсии, на которой посетителям предлагали посмотреть, как купаются животные. В какой-то момент двое животных стали вести себя агрессивно, и один слон сильно толкнул другого. Тот упал и придавил своим телом женщину. Спасти туристку не удалось. Местные власти начали расследование и призвали туристические агентства принять все необходимые меры для предотвращения подобных ситуаций.

