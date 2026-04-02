Больше 280 мобильных пунктов вакцинации домашних животных от бешенства откроется в Москве

В апреле в Москве откроется больше 280 мобильных пунктов вакцинации домашних животных от бешенства. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Вакцинировать питомца можно бесплатно в любой день. Чаще всего в мобильные пункты обращаются владельцы крупных собак, москвичи старшего возраста или те, кто имеет несколько домашних животных. Ветврачи принимают в помещениях объединенных диспетчерских служб, в автомобилях ветпомощи на дому, а также в пунктах возле выгульных площадок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.