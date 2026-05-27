Российские космонавты выйдут в открытый космос с борта МКС

Российские космонавты Сергей Кудь‑Сверчков и Сергей Микаев 27 мая выйдут в открытый космос. Они проведут за бортом МКС около 5,5 часов.

Сначала они установят на модуле "Звезда" радиотелескоп для изучения солнечной активности. Затем снимут кассету с образцами другого эксперимента и заберут контейнер с образцами земной жизни, которые почти 5 лет находились в открытом космосе.

