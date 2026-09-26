Фестиваль в честь 80-летия хоккея проходит в парке "Ходынское поле"

В парке "Ходынское поле" организовали фестиваль "Хоккей длиною в 80 лет". Он посвящен 80-летию одного из самых популярных видов спорта в России.

Для посетителей работают три тематические зоны: "прошлое", "настоящее" и "будущее". На площадке можно увидеть экипировку и личные вещи известных хоккеистов. Среди экспонатов – клюшки Валерия Харламова, Фила Эспозито и Бобби Кларка, а также перчатки, коньки и шлемы спортсменов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.