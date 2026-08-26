В РСТ заявили, что цифровой ID в мессенджере МАХ ускорит заселение в отели

С 1 сентября цифровой ID в мессенджере МAX позволит туристам заселяться в отели по QR-коду, который обновляется через мессенджер благодаря интеграции с порталом "Госуслуги".

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина, процедура заселения станет намного быстрее и удобнее, избавив туристов от очередей.

При этом для тех, кто не пользуется мессенджером MAX, сохраняется возможность заселиться и другими привычными способами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.