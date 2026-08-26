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26 августа, 12:00

Общество

Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей 1 сентября

Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей 1 сентября

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Сентябрь в Москве начнется с солнечной и теплой погоды. 1 сентября воздух прогреется до 24 градусов.

Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в средней полосе России начало сентября будет теплее нормы примерно на 1,5–2 градуса. При этом осадков ожидается на 10–20% меньше нормы.

По словам синоптика, это может стать предвестником бабьего лета, которое обычно приходится на середину сентября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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