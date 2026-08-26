В Общественной палате предложили вернуть дежурства в школы

В Общественной палате РФ предложили вернуть дежурства и общественно полезный труд в школы. Инициаторы предлагают сделать такие обязанности частью образовательного процесса без необходимости получать согласие родителей.

Речь идет об уборке класса, уходе за растениями, уборке школьного двора и помощи в столовой. Член ОП Ольга Павлова отметила, что трудовое воспитание является частью образовательного процесса.

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