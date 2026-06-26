Подростки смогут принять участие в проекте "ПРОГероев" в Москве

Московские подростки смогут попробовать себя в космических профессиях в рамках проекта "ПРОГероев". Участники изучат историю развития отрасли и авиационную метеорологию.

Также школьники познакомятся со специальностями по направлениям "Спасатели", "Авиация", "Автоспорт", "Московский транспорт" и "Юный следователь".

Подать заявку могут подростки от 14 до 17 лет. Сейчас идет набор на второй поток программы, регистрация открыта до 7 июля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.