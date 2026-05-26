Собянин сообщил о спуске на воду первых электросудов Московской верфи

Первые четыре судна, произведенные на Московской верфи, спустили на воду в Нагатинском Затоне. Участие в церемонии приняли Сергей Собянин, заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев и министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Производство судов стартовало в ноябре. Каждое судно может перевозить более 50 пассажиров. Собянин заявил, что к 2035 году вся Москва-река должна использовать только электросуда, что значительно улучшит экологию. Всего производственная линейка верфи включает 6 типов судов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.