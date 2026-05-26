26 мая, 11:45Общество
Предупреждение о высокой пожароопасности действует 26 мая в Подмосковье
Предупреждение о пожароопасности четвертого класса действует 26 мая в Подмосковье. При этом погода в регионе останется прохладной для конца мая.
Температура воздуха составляет около 15 градусов тепла. В течение дня в Подмосковье ожидается пасмурная погода с небольшими прояснениями, а также дожди. Синоптики прогнозируют усиление ветра, местами порывы могут достигать 17 метров в секунду.
